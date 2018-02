Firmenübernahme als Weg in die Selbständigkeit

Das Startnetzwerk Thurgau unterstützt jungunternehmerische Initiativen und Startups im Kanton Thurg au mit verschiedenen Angeboten. Der Weg in die Selbständ igkeit muss jedoch nicht zwangsläufig über eine Neugründung führen. Viele bestehende Unternehmen sind auf der Suche nach einem geeigneten Nachfolger oder einer Nachfolgerin. Diesem Thema widmet sich nun das Startnetzwerk Thurgau.

Fachreferat und Praxisbeispiel

Der neue Event mit dem Titel «START Nachfolge: Selbständig durch Firmenübernahme» richtet sich gezielt an Personen, welche sich vorstellen könn en in Zukunft eine bestehende Firma zu übernehmen. Das Startnetzwerk zeigt auf, welche Möglichkeiten es gibt und was auf die Übernehmer zukommt. Als hochkarätiger Fachreferent konnte für den Event Dr. Frank A. Halter, HSG Center for Familiy Business, gewonnen werden. Der Unternehmer Christoph Girsberger hat die Girmatic AG selbst als Nachfolger übernommen und b erichtet über diesen Prozess aus der Praxis. Dank dieser Kombination aus Fachreferat und Praxisbeispiel sollten keine offenen Fragen zurückbleiben.

Inspiration und Motivation

Ziel der Veranstaltung ist es, einen zusätzlichen Weg in die Selbständigkeit auf zuzeigen und junge Berufsfachleute für diese Möglichkeit zu motivieren. Eine Betriebsbesichtigung der Girmatic AG und ein Networking - Apéro runden die Informationsveranstaltung ab. Die Teilnahme ist kostenlos und eine Anmeldung kann über die Website www.startnetzwerk.ch erfolgen.

