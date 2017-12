Firmengründungen im ersten Halbjahr 2016

Ausser im Tessin (-16%) und in der Zentralschweiz (-1%) stiegen die Gründungen in allen anderen Regionen, z.T. stark, an. Die Gründungsaktivität in der Schweiz erfreut sich einem rekordhohen Niveau. Im 10 Jahres-Vergleich wurden 2016 21,5% mehr Gründungen getätigt. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) ist mit einem Anteil von 38% die beliebteste Rechtsform, gefolgt von der Einzelfirma (34%) und der Aktiengesellschaft (AG) mit 19%.

(ja/IFJ)