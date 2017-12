«Mit grossem Bedauern» geschlossen

Finanzkanzlei Mossack Fonseca schliesst Büros in Steuerparadiesen

publiziert: Samstag, 28. Mai 2016 / 13:25 Uhr

Als Grund gab Mossack Fonseca eine Strategie zur «Konsolidierung unseres Büro-Netzwerks» an.

Panama-Stadt - Knapp acht Wochen nach der Veröffentlichung der «Panama Papers» hat die Finanzkanzlei Mossack Fonseca die Aufgabe ihrer Büros in drei britischen Steuerparadiesen angekündigt. Die Büros in Jersey, Isle of Man und Gibraltar würden «mit grossen Bedauern» geschlossen.