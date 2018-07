Expansion nach Dubai: Thomas Wos mischt den Immobilienmarkt auf

Es ist nicht zu leugnen: Die Wirtschaft erlebt einen Aufschwung, das lässt sich an den jüngsten Zahlen ablesen, die die schweizerische Eidgenossenschaft im Frühjahr 2018 abgegeben hat. Das Bruttoinlandsprodukt, kurz BIP, ist im Vergleich zum letzten Quartal 2017 im ersten Quartal 2018 um 2,4 % angestiegen. Die Bauinvestitionen in der Schweiz haben um 1,1 % zugelegt, die Importe um 3,9 % und die Exporte um 4,8 %. Die Konjunkturerholung hat sich inzwischen manifestiert und wird sich voraussichtlich auch 2019 weiter fortsetzen.

Starker Unternehmensauftritt im Ausland

Schweizerische Unternehmen haben im Ausland einen guten Ruf und so wundert es nicht, dass die Zahl der Unternehmen, die eine Niederlassung im Ausland errichten, steigt. Ein geschäftlich interessantes Ziel ist dabei Dubai. Die Finanzkraft ist enorm und die dortigen wirtschaftlichen Verhältnisse sind so gut, dass Luxusartikel einen hohen Absatz verzeichnen können. Dubai ist für Unternehmen, die hochwertige Qualitätsprodukte im Luxussektor verkaufen wollen, eine interessante Option. Besonders guten Absatz verzeichnen Edelsteine, Edelmetalle, Schweizer Uhren, Maschinen, Pharmaprodukte und Bijouteriewaren.

Wer expandiert, braucht Geld. So mancher Unternehmer setzt auf ausländische Investoren, um den internationalen Durchbruch zu schaffen. Einer, der es geschafft hat, einen Millionendeal mit grossen Investoren abzuschliessen, ist der Thomas Wos. Mit einem Startup, das sich mit E-Mail-Marketing beschäftigt, gelang es ihm 2016 mit viel Ausdauer und im Rahmen umfangreicher Verhandlungen, Investoren in das junge Unternehmen zu holen. Die Investoren kamen aus den USA, der Deal war wahrhaftig spektakulär: es war ein zweistelliger Millionenbetrag, der sich bei 30 Millionen Dollar ansiedeln lässt.

Thomas Wos ist in der Werbeszene sehr bekannt, betreibt mehrere Firmen und beschäftigt in vielen Teilen der Welt Mitarbeiter. Sein Verhandlungsgeschick und sein unternehmerischer Erfolg macht ihn zu einem begehrten Geschäftspartner - auch in Dubai. Und genau dort hat Herr Wos bereits neue, spannende Projekte eruiert und konkrete Pläne geschmiedet. Er plant die Investition in die Immobilienplattform all-realestates.com. Dabei handelt es sich um eine Plattform zur Vermittlung von Immobilien in den Vereinigten Arabischen Emiraten, so auch in Dubai. Mit einem Investment in der Höhe von 20 Millionen Dollar soll die Seite noch weiter ausgebaut werden. Eines der Ziele ist, diese Webseite zur grössten Immobilienseite in Nahost zu machen.

Weitere geschäftliche Schritte stehen ebenfalls an: Neben der erwähnten Immobilienplattform hat Thomas Wos ein Auge auf den Wohnungsmarkt geworden. Vor dem Hintergrund, dass die Zahl der Zuzüge nach Dubai stetig anwächst, ist die Schaffung von bis zu 10.000 Wohnungen in der Region geplant. Die Firma des Ehepaars Jennifer Wos und Thomas Wos «WOS Swiss Investments AG», soll Inhaber der Wohnungsbauprojekte werden und bis zum Jahr 2020 Vermögensgegenstände von bis zu 300 Millionen Euro verwalten. Zum jetzigen Zeitpunkt werden bereits 150 Millionen Euro verwaltet. Ein drittes Projekt, das Jennifer Wos und Thomas Wos ins Rollen gebracht haben, ist die Hotelkette «The Wos». Diese steckt noch in der Planung und man darf gespannt sein, welche Ergebnisse diese zeitigen.

Der erste Eindruck: Online einen Überblick verschaffen

Eine gute Möglichkeit, geeignet Immobilien in Dubai für die Geschäftstätigkeit zu finden, ist die Online-Recherche. Dabei können sich Interessierte selbst einen Überblick über die Immobilienlage vor Ort verschaffen. Am einfachsten geht das mithilfe professionell dargestellter Immobilien im Internet. Online lassen sich die wichtigsten Merkmale vorab einstellen:

Miete oder Kauf

gewerblich oder privat

Art der Nutzung:

Ladengeschäft



Fabrik



Hotel



Büroräume



Wohnraum für Mitarbeiter



Business Center



etc.

Ausstattungsmerkmale (Küche, Internet, Fitnessraum, Concierge Service)

Grösse

Preisrange

Die Ergebnisliste liefert eine Auswahl passender Angebote. Auf diese Weise können sich Unternehmer in Ruhe mit den Gegebenheiten in Dubai vertraut machen und sich mit den speziellen Einzelheiten der ausgewählten Angebote beschäftigen. Im Zuge der grundlegenden Recherche werden sich einige Fragen ergeben, die die Anzeigen selbst nicht beantworten können. Spätestens jetzt ist es an der Zeit, den Anruf bei einem Immobilienmakler zu tätigen.

Selbst in Augenschein nehmen

Sehr empfehlenswert ist es, die Immobilien vor Ort selbst in Augenschein zu nehmen. Bevor die Reise gebucht wird, sind allerdings konkrete Immobilien auszuwählen und Termine mit dem Makler zu vereinbaren. Die Immobilienauswahl kann online von der Schweiz aus geschehen, denn auch virtuelle Begehungen sind heutzutage kein Problem mehr. Bei einer virtuellen Begehung gibt es zwei Varianten:

1. Der Makler geht live mit einer Kamera durch die Immobilie, führt diese vor und beantwortet konkrete Fragen. Der Vorteil bei dieser Variante ist, dass man sich mit der Kamera auch versteckte Winkel zeigen lassen kann. Bei Bedarf können einzelne Areale gezoomt werden, so dass auch schadhafte Stellen auffindbar sind.

2. Der Makler fertigt ein Video an und schickt es zur Ansicht. Der Nachteil daran ist, dass die Aufnahmen geschönt sein können und bewusst unattraktive oder problematische Situationen nicht deutlich genug darstellen.

Dennoch sind Video-Begehungen aufgrund der grossen Distanz zu Dubai sehr zu empfehlen, denn dadurch können in einer groben Vorauswahl geeignete und ungeeignete Objekte voneinander getrennt werden. Makler, die zu einer solchen Begehung nicht bereit sind, lassen berechtigte Zweifel an ihrer Seriosität aufkommen.

Tipp: An einer Inaugenscheinnahme vor Ort kommt allerdings niemand vorbei, der eine Immobilie in Dubai mieten oder kaufen will. Zu wichtig ist ihre Rolle für den Erfolg des Geschäfts. Es wäre fatal, die Verantwortung komplett aus der Hand zu geben und sich auf einen fremden Makler zu verlassen, zu viel Geld hängt an der Entscheidung. Und schliesslich müssen die neuen Geschäftsräume gut zum Unternehmen passen und das können am Ende nur diejenigen beurteilen, die es am besten kennen - die Inhaber, Geschäftsführer und/oder langjährige Mitarbeiter der Firma.

Fazit

Dubai ist kein Geheimtipp mehr, wenn es um wirtschaftliche Expansion geht. Die Voraussetzungen sind ideal für Schweizer Unternehmen, auch, weil es der Bevölkerung dort sehr gut geht. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind übrigens ein Land mit einer Glücksministerin, die für das Wohl der Bewohnter verantwortlich zeichnet. Ein gutes Zeichen für alle, die hier ihr Glück finden wollen.

