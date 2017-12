Eine Fanpage bei Facebook: Was bringt es dir?

Denn hier hast du eine Vielzahl an Möglichkeiten, um mit Menschen in Kontakt zu treten, ob mit deinen Mitarbeitern, Geschäftskollegen oder Kunden. Über eine interessante Fanpage hältst du alle auf dem Laufenden, erzählst aus deinem Unternehmensalltag und von deinen Produkten oder Dienstleistungen. Nutze eines der weltweit beliebtesten Social Media-Portale und profitiere von dieser Form der Unternehmenskommunikation! Alles, was du dafür brauchst, ist eine gut gestaltete Seite mit vielen wissenswerten Fakten rund um dein Business, einen reichhaltigen Redaktionsplan und das Wissen um die richtige Sprache, in der du in den sozialen Netzwerken sprichst. Hier erfährst du, wie das funktioniert und wie die ersten Schritte aussehen, um Facebook in dein Marketing zu integrieren und dafür zu sorgen, dass im Netz über dich gesprochen wird.

Wieso du bei Facebook vertreten sein solltest

Es ist in aller Mund, ob im Geschäftsbereich oder im privaten Alltag. Wer wissen will, was los ist, schaut nach unter www.facebook.com. Viele Menschen auf der ganzen Welt verfügen über einen privaten Account und erzählen in Sprache und Bildern von ihrem Alltag. Meinungen, Videos, Zitate, Lieblingssongs und mehr, alles wird auf der Timeline gepostet und von den Netzwerk-Freunden gesehen. Das ist nicht unbedingt Jedermanns Sache, aber ein erfolgreiches Unternehmen sollte in jedem Fall über eine geschäftliche Präsenz bei Facebook, also eine Unternehmensseite, nachdenken. Denn über ein geschäftliches Profil kannst du mit denen kommunizieren, die sich für dein Unternehmen interessieren. Alle, die auf deiner Seite auf den «Gefällt mir»-Button klicken, werden künftig in ihrer Timeline über deine News informiert.

Und wie sieht so eine Seite aus? Ganz oben kannst du das Markenlogo und andere Grafiken integrieren. Sinn macht es, das Design an deine Homepage anzupassen und so den Wiedererkennungswert zu steigern. Du hast Platz, im Infobereich alle wichtigen Fakten und Kennzahlen sowie Bilder oder Videos zu hinterlegen, sodass Besucher schnell erfahren, wer hinter deiner Firma steckt und wie dein Angebot aussieht. In der Chronik postest du jetzt regelmässig Infos, die für deine Fans wichtig sein könnten und sie auf dem Laufenden halten. Um Neugierde zu wecken und neue Follower zu finden, kannst du hier auch exklusive News bringen oder Rabattaktionen anbieten, die es so nur auf Facebook gibt.

Wichtig bei der Erstellung eines Redaktionsplans für die Facebook-Seite ist es, dich an deiner Zielgruppe zu orientieren und deine Unternehmensziele klar vor Augen zu haben. Ist es die Markenbekanntheit, die du steigern willst? Dann heisst es, vermehrt in eine hohe Zahl an Followern zu investieren. Oder möchtest du deine Produkte via Social Media verkaufen? Dann hast du die Möglichkeit, auf Facebook Anzeigen zu schalten oder für deine Angebote zu werben.

Du kannst Facebook auch nutzen, um über Neuigkeiten aus deiner Branche zu berichten und auf diese Weise deine Fachkenntnisse zu belegen. Das alles solltest du bedenken, wenn du einen Plan über deine Inhalte erstellen möchtest.

Wenn du immer noch nicht von der Sinnhaftigkeit einer Facebook-Seite überzeugt bist, frage dich, wie schade es ist, wenn Menschen dich bei Facebook suchen, aber nichts finden. Nutze die Chance und hinterlasse mit einer tollen Unternehmensseite einen guten Eindruck, denn deine Mitbewerber sind dort sicher schon längst zu finden.

Dialog führen heisst die Devise!

Werbung bedeutete bisher, dass Unternehmen sich und die eigenen Produkte oder Dienstleistungen anpriesen. Per Print, Radio oder Fernsehen wurde ein Angebot unterbreitet, Menschen konnten sich dies anschauen und daraufhin eventuell kaufen. Das hat sich mit dem Internet und den sozialen Netzwerken grundlegend geändert! Es findet nun ein wechselseitiger Dialog statt und Kunden können reagieren, Fragen stellen oder ihre Meinung äussern. Das bedeutet für dich, dass du in diesen Dialog einsteigen solltest, um einen positiven Eindruck zu hinterlassen. Dabei hilft Social Media dir ungemein weiter, denn nirgendwo funktioniert Kommunikation schneller. Und du profitierst doppelt: wenn dein Angebot gut ankommt, erhältst du eine Menge positiver Resonanz, die per Schneeballsystem und direkten Empfehlungen die Runde macht. Fürchte dich auch nicht vor Kritik, sondern gehe besonnen mit ihr um. Wenn es auch negative Meinungen gibt, dann nutze deine Chance! Denn mit Hilfe dieser Plattformen kannst du auf die unzufriedene Person eingehen, ein Missverständnis klar stellen, Hilfe anbieten oder dich entschuldigen. Ein guter Umgang mit Reklamationen hinterlässt immer einen positiven Eindruck und in jedem Fall ist es weitaus besser, als einen unzufriedenen Kunden unbemerkt zu verlieren.

News bringen und aktuell sein

In Sekundenschnelle up to date: per Facebook informierst du die Menschen über aktuelle Neuigkeiten. Gibt es Veränderungen in deinem Betrieb, hast du ein neues Produkt im Angebot, möchtest du einen neuen Mitarbeiter vorstellen oder eine Rabattaktion ankündigen? Pressemeldungen sind mitunter lange unterwegs, bis sie publiziert werden, und nicht jeder findet den Weg zu deiner Homepage. Aber deine Follower sehen sofort in ihrer Timeline, wenn es etwas Interessantes und Wissenswertes von dir gibt. Ein weiterer Vorteil: du bringst deine Marke immer mal wieder in Erinnerung!

So lernst du deine Zielgruppe noch besser kennen

Einfach genial! Über Facebook lernst du ganz nebenbei eine Menge über deine Zielgruppe. Wer interessiert sich für dich, wer liest deine Meldungen, wer empfiehlt dich weiter? Das soziale Netzwerk dokumentiert genau, wer sich hinter deinen Fans verbirgt und bringt dir so alles Wissenswerte rund um deine Kennzahlen näher. Ausserdem siehst du, welche deiner Meldungen besonders gut ankommen, kommentiert und geliked werden und erkennst auf diese Weise, welche Posts dir besonders viel Aufmerksamkeit bringen. Anhand dieser Daten kannst du deinen Redaktionsplan laufend verbessern.

Alles was du brauchst: die richtige Moderation

Wir verraten dir, was deine Seite zum Erfolg führt: eine gute Moderation. Das beinhaltet zum Beispiel die richtige Ansprache deiner Fans. Grundsätzlich herrscht auf den sozialen Netzwerken ein eher lockerer Umgangston. Ob du deine Follower mit «Du» oder «Sie» ansprichst, bleibt dennoch dir überlassen. Absolute Priorität hat aber immer die Frage, was deine Fans interessiert und was sie weiterbringen könnte. Ausserdem ist es selbstverständlich, auf ihre Reaktionen einzugehen und den Dialog zu führen. Lediglich Werbung zu posten und den Fokus nur auf deine Ziele zu setzen, bringt dich auf Dauer nicht weiter. Frage deine Fans, was sie interessiert und schliesse auch aus den Reaktionen. Du kannst sie auch um Rat oder Mithilfe fragen und sie damit zu Kommentaren motivieren. So ist es eine beliebte Strategie von Unternehmen, Kunden per Social Media in die Produktentwicklung zu integrieren. Abstimmung über Designs, Fragen nach den Ansprüchen an ein Produkt oder vorhandene Erfahrungen und Verbesserungsvorschläge kommen gut an und geben den Kunden das gute Gefühl, als Konsument ernst genommen zu werden.

Das alles bindet natürlich eine Menge Zeit, deshalb gibt es in vielen Unternehmen einen Mitarbeiter, der sich ausschliesslich um die Social Media-Kanäle kümmert, die Seiten lückenlos beobachtet und moderiert. Fehlen dir hierfür die nötigen Kapazitäten? Dann brauchst du einen Profi, auf den du dich verlassen kannst. Wir von HORISEN kümmern uns sowohl um den Aufbau einer attraktiven Seite, als auch um die Moderation, die Pflege und eine wachsende Fanzahl. Wir sind seit Jahren Spezialisten im Social Media Bereich und absolute Vollprofis, wenn es um erfolgreiche Facebook-Seiten geht. Schreib uns am besten sofort und wir erstellen dir ein unverbindliches Angebot für deine neue Facebook-Seite!

