Effizienter arbeiten beim Schweissen im Betrieb

In den letzten Jahren sind die Anforderungen an das Fügeverfahren stetig gestiegen. Dabei ist eine Diskrepanz zweier wesentlicher Punkte entstanden: Durch immer grösser werdende Ansprüche an die Vielfalt der Werkstücke ist heute mehr den je eine hohe Flexibilität in der Produktion verlangt. Zeitgleich mangelt es den meisten Betrieben jedoch an Fachkräften. Das führt bei vielen Unternehmen zu Unsicherheiten, was die Zukunft betrifft.

Effizienteres Arbeiten durch Prozessoptimierung

Ein effizientes Arbeiten ist heute für die meisten Betriebe daher wichtiger denn je. Effizientes Arbeiten bedeutet, vor allem einmal die bestehenden Prozesse genau unter die Lupe zu nehmen und diese gegebenenfalls zu optimieren. Und das Potential an zu optimierenden Arbeitsprozessen ist in jeden Unternehmen gross. So ist es möglich trotz mangelnden Personals, sowohl die Qualität als auch die Quantität zu steigern.

Ein gutes Beispiel ist hier für einen effektiven Schutz gegen Schweiss-Spritzer zu sorgen. Das sorgt nicht nur für maximale Sicherheit, sondern wirkt sich positiv auf die Produktivität und Qualität des Werkstücks aus. Schweiss-Spritzer haben auf Oberflächen, Vorrichtungen und Werkzeugen nichts verloren. Sie mindern die Qualität und sorgen für unproduktive Putzarbeiten im Nachgang. Wussten Sie das Schweisser durch diese unnötigen Arbeiten bis zu 25 % ihrer Arbeitszeit verlieren? Eine gute Lösung bieten spezielle Hilfsstoffe beim Schweissen, wie ein Anti Spatter Spray.

Erhöhte Produktivität durch die Vermeidung von Schweiss-Spritzern Die Sprays auf einer Ölbasis sorgen für eine hohe Schutzwirkung auf schweisstechnisch zu bearbeitenden Oberflächen, ohne diese negativ zu beeinflussen und haben eine antihaftende Wirkung. Die unterschiedlichen Produkte auf dem Markt machen es für viele Betriebe nicht leicht ein hochwertiges Anti Spatter Spray zu finden und greifen deshalb oftmals auf minderwertige Hilfsstoffe zurück. Das hat mit einer Optimierung und kontinuierlicher Verbesserung wenig zu tun. Daher ist es wichtig ein hochwertiges Produkt zu verwenden. Geeignete Anti Spatter Sprays sind geruchsneutral, nicht brennbar und basieren auf einer Aerosolformulierung, was das Anhaften der Spritzer auf Oberflächen vermeidet. Durch die Ölzusammensetzung auf pflanzlicher Basis hochwertiger Produkte ergeben sich die wasserabweisenden Eigenschaften. Das hochwertige Schweissschutzspray ist zudem frei von Dichlormethan und Silikon. So ist nicht nur der Schutz der Schweisser gegeben, sondern keine Nachbearbeitung mehr erforderlich, was die Produktivität steigert und letztlich den Umsatz fördert.

