EasyGov.swiss vereinfacht die nötigen Behördengänge

Handelsregister

AHV (Ausgleichskassen)

Mehrwertsteuer

Unfallversicherung (Suva und Privatversicherer)

Der erneute Ausbau von EasyGov hilft Startups und KMU, ihre administrativen Aufwände zu reduzieren. Sie können auf einer einzigen Plattform mit nur einem Login immer mehr Behördendienstleistun-gen in Anspruch nehmen. Beim Release 1.5 handelt es sich bereits um das zweite grössere Update der Online-Plattform in diesem Jahr. Neu können insbesondere Kleinunternehmen ohne eigene Lohnbuchhaltungssoftware die Lohndaten ihrer Angestellten direkt und sicher auf EasyGov erfassen und die Lohndeklaration unkompliziert aus EasyGov heraus an die Suva übermitteln.Ebenfalls neu verfügbar ist die Informations-Datenbank zur Ausübung von reglementierten und bewilligungspflichtigen Berufen in der Schweiz. Das bisherige Bewilligungsportal auf www.bewilligungen.admin.ch wird abgeschaltet und neu mit verbesserten Such- und Filter-funktionen vollständig in das Angebot von EasyGov überführt.Bereits nutzen über 16'500 Startups und Unternehmen die Dienstleistungen auf EasyGov. Besonders gefragt sind Betreibungsbegehren und -auskünfte. Dieses Angebot wurde mit dem Update 1.4 im Sommer integriert. Seither sind auch vier vom Bund unterstützte Bürgschafts-organisationen an die Plattform angeschlossen. Sie unterstützen wirtschaftlich tragfähige Startups und KMU mit Bürgschaften von bis zu einer Million Franken. Ebenfalls einen grossen Mehrwert bietet, dass Unternehmen via EasyGov die zehn gängigsten Handelsregistermutati-onen ganz praktisch online abwickeln können.Auch Firmengründer schätzen EasyGov, denn: Von der Eintragung ins Handelsregister bis zur Anmeldung bei der Mehrwertsteuer können sie zahlreiche Behördengänge einfach und schnell online über die Plattform abwickeln.EasyGov ist Teil der E-Government-Strategie Schweiz von Bund, Kantonen und Gemeinden. Diese setzen sich gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der Wirtschaft dafür ein, den administrativen Aufwand der KMU zu reduzieren. EasyGov nutzt die Möglichkeiten der Digi-talisierung und vereinfacht den Austausch zwischen Unternehmen und Behörden. Mit Easy-Gov wickeln Unternehmen Behördengeschäfte auf einer einzigen Online-Plattform ab. KMU sparen Zeit und Geld und der Datenaustausch innerhalb der Verwaltung wird vereinfacht.Reduzieren Sie Ihre administrativen Aufwände und konzentrieren Sie sich stattdessen auf Ihr Kerngeschäft. Jetzt auf EasyGov kostenlos registrieren . Aktuell bietet EasyGov folgende Behördendienstleistungen:Anmeldungen bei:mit kantonsübergreifenden Sitzverlegungen und öffentlichen Beurkundungenfür Unternehmen, Vereine, Stiftungen Genossenschaften und PrivatpersonenDie vom Bund anerkannten Bürgschaftsgenossenschaften verschaffen den KMU einen leich-teren Zugang zu Bankkrediten. KMU können die zuständigen Bürgschaftsorganisation via EasyGov kontaktieren.Unternehmen ohne eigene Lohnbuchhaltungssoftware können ihre Lohndaten direkt in EasyGov erfassen und anschliessend an die Suva übermitteln.Übersicht über bewilligungspflichtige und reglementierte Berufe in der Schweiz auf Stufe Bund, Kantone und Gemeinden.

(sm/IFJ)