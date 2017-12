Auf Kosten der Industrie

Dienstleistungssektor wächst weiter

publiziert: Freitag, 27. Mai 2016 / 10:45 Uhr

Positiv ist die Entwicklung in der Dienstleistungsbranche.

Neuenburg - In der Schweiz waren im ersten Quartal etwas mehr Personen in Lohnarbeit als im Vorjahr. Grund ist ein deutlicher Anstieg der Beschäftigung im Dienstleistungssektor. In der Industrie dagegen geht die Beschäftigung weiter zurück.