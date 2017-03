Die vier Wände für des Mannes liebstes Spielzeug

Bisher war es nur für Eigenheimbesitzer denkbar, eine eigene Garage für den PKW zu bauen. Denn das war nur mit hohen Kosten und in der Regel mit hohem Eigeneinsatz zu verwirklichen. Doch der neue Trend der «Mietgaragen» ermöglicht nun auch Mietern, das eigene Auto sicher in einer Garage unterzustellen. Garagen auf Zeit bestehen aus einer leichten Fertigbauweise und lassen sich innerhalb von wenigen Stunden ausbauen, schützen aber im Vergleich zum Carport aufgrund der geschlossenen Konstruktion das gesamte Fahrzeug. Die Designs lassen sich dabei frei wählen und auch sogenannte Container Garagen sind bei verschiedensten Herstellern verfügbar.Der Hausbau ist abgeschlossen und die Garage soll sich optimal in das Gesamtbild einfügen? Dann ist sehr wahrscheinlich eine Fertigbaugarage die passende. Bei dieser Bauweise sind zwar die Grössenverhältnisse meist vorgegeben, das äussere Erscheinungsbild lässt sich jedoch individuell festlegen. In den letzten Jahren war ein regelrechter Hype bei den im Vergleich zu den Stein-auf-Stein-Varianten deutlich preiswerteren Fertigbaugaragen festzustellen.Doch moderne Garagen bringen deutlich mehr Features mit sich, als der Hobbyhandwerker vermutet. Selbstverständlich gibt es auch heute noch Einzel- und Doppelgaragen, doch zusätzlicher Platz für die kleine Hobbywerkstatt war bislang nicht vorgesehen. Meist stand das Auto dicht an der Vorderwand und liess gerade noch genug Platz, um links oder rechts daran vorbei zu hechten. Moderne Fertigbau- und Mietgaragen geben dem Kunden die Möglichkeit einer kleinen Werkstatt und lassen sich, je nach Platzkapazitäten des Grundstückes, mit zusätzlichen Eingängen ausstatten. Die Stromversorgung, welche über die dafür vorgesehene Zufuhr direkt in der Garagenwand integriert ist, kann nicht nur den Garagentorantrieb versorgen, sondern bietet zusätzliche Reserven, um andere Elektrogeräte zu betreiben. Gerade bei Elektrofahrzeugen muss eine problemlose Lademöglichkeit gegeben sein, was einige Garagen ebenfalls berücksichtigen.Für immer mehr Menschen ist die Öffnung des Garagentores ohne Ausstieg Pflicht. Nachvollziehbar, schliesslich will wohl niemand bei strömendem Regen oder eisiger Kälte aus dem Auto steigen, um das Garagentor manuell zu öffnen. Genau aus diesem Grund ist ein hochwertiger Torantrieb für alle Arten von Toren unerlässlich. Doch ein solcher Antrieb muss heutzutage deutlich mehr leisten, als noch vor einigen Jahren. Garagentore gibt es mittlerweile wie Sand am Meer und dadurch auch entsprechende Unterschiede. Feste Tore benötigen beispielsweise eine andere Hebekraft als Rolltore. Daher ist es wichtig, sich vor der Anschaffung genau mit den Unterschieden der einzelnen Garagentore auseinanderzusetzen und sich zu informieren, um so das für sich passende Tor zu finden.Wichtig ist es auch zu überlegen, welche Ansteuerungsart gewünscht ist. Für den einen ist die einfache Funkfernbedienung ausreichend, doch immer mehr Nutzer wollen heute deutlich mehr Komfort. Die Bedienung per Smartphone wartet mit einigen Vorteilen auf. Das Handy immer parat, sucht man die Funkfernbedienung dagegen meist genervt in den Ablagen des Innenraumes im Fahrzeug. Das Zauberwort lautet «Hausautomation». Die Steuerung des Hauses über das eigene Smartphone spielt daher für die Hersteller der Torantriebe inzwischen eine wichtige Rolle. Kunden geben sich heute nicht mehr nur mit Lösungen zufrieden, sie wollen begeistert werden. Somit reiht sich die Automation der Garage nahtlos in die bereits automatisierte Steuerung von Licht, Heizung und Überwachungstechnik ein. Über die einfache Ansteuerung per Smartphone hinaus wird auch die automatisierte Erkennung des Fahrzeuges bei Erreichen des Garagentores eine Rolle spielen. So muss zukünftig kaum noch auf das Smartphone zurückgegriffen werden, denn das Tor öffnet sich völlig automatisch.Verbindet man nun die zwei Komponenten Garage und Torantrieb, so erhöht man deutlich den Komfort und profitiert von den Vorteilen einer sicheren Unterkunft für das geliebte Auto.Denn leider haben Autodiebstähle erheblich zugenommen . Genau aus diesem Grund empfiehlt es sich, das eigene Fahrzeug nicht nur vor Unwettern zu schützen, sondern auch vor Diebstählen. Eine abgeschlossene Garage sollte daher immer mit Bewegungsmeldern versehen werden. Da die meisten Torantriebe einen Verriegelungsschutz bieten, muss zwar kein weiteres Schloss an dem Garagentor angebracht werden, doch bei Einsatz des Funkschlüssels sollte jederzeit auf die Nutzung ab Sichtweite geachtet werden. Genau diese Funksequenz kann ansonsten schnell der Türöffner für Einbrecher sein.Den Garagentorantrieb online bestellt oder im Fachmarkt des Vertrauens gekauft, steht die Hauptaufgabe an, die Installation des Garagentorantriebes. Auch wenn es viele verschiedene Tutorials zur Installation und Einstellung eines Torantriebes gibt, sollte der Einbau dem Fachmann überlassen werden. Gerade die sensible Elektronik des Motors kann durch falsche oder unsachgemässe Installation schnell zu unwiderruflichen Beschädigungen des Antriebes führen. Wer ausserdem bei Kauf eines Antriebes nicht auf die zugelassene Traglast achtet, sollte in der Regel schon nach kurzer Nutzung darauf gefasst sein, die ersten Probleme, beziehungsweise Funktionsausfälle durch Fachleute beheben lassen zu müssen. Daher empfiehlt es sich, sich im Zweifelsfall beraten zu lassen oder online nach den Unterschieden der einzelnen Antriebe zu suchen.

(cam/pd)