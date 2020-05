Die schönsten Ecken der Schweiz

In der Tat besitzt die Schweiz jedoch viele schöne Orte und unterschiedliche Möglichkeiten, die Freizeit dort in vollen Zügen zu geniessen. Daher erhalten Sie in diesem Artikel einen Überblick über die interessanten Ortschaften, die Sie für Ihren nächsten Urlaub berücksichtigen können.

Wie kann ein Urlaub in der Schweiz bequem gelingen?

Einige Zeit in der Schweiz zu verbringen kann zu unvergesslichen Erinnerungen führen, besonders, weil die Schweiz sehr viele unterschiedliche Aktivitäten anbietet. Oft ist es sinnvoll, wenn Sie sich für einen Urlaub entscheiden, den Sie an unterschiedlichen Orten in dem Land verbringen. Das kann bei gewöhnlichen Flügen sehr anstrengend sein und erfordert ein hohes Mass an Planung und Organisation. Diese Situation können Sie jedoch gekonnt umgehen. Wie man in Sekundenschnelle weltweit einen Privatjet bucht und einen exklusiven Urlaub in der Schweiz verbringt, wird leicht ersichtlich.

Kultur an der Grenze Frankreichs: Veytaux und das historische Schloss Chillon

In der Nähe der bekannten Stadt Montreux liegt die Wasserburg namens Schloss Chillon. Bis 2013 galt sie als die Burg mit den meisten jährlichen Besuchern. Leider ist bis heute nicht genau bekannt, wie alt das ursprüngliche Gemäuer der Burg ist. Durch Nennungen in historischen Schriften, die aufgefunden worden sind, wird jedoch ein Alter von knapp 1000 Jahren geschätzt. Veyteux ist jedoch auch aufgrund des Genfersees bekannt, der in dieser Stadt aufzufinden ist. Dadurch, dass Veyteux als Touristenstadt eher weniger bekannt ist, müssen Sie sich nicht über volle Strassen sorgen. Stattdessen können Sie die wunderschöne Natur geniessen.

Genuss in den Bergen: Wandern und Skifahren auf dem dritthöchsten Berg in der Schweiz

Mit über 4000 Meter Höhe stellt der Berg «Jungfrau« den dritthöchsten Berg der Alpen dar. Gemeinsam mit dem Eiger und dem Mönch bildet es ein Dreigestirn, das eine atemberaubende Landschaft schafft. Besonders ist dieser Ort für Wanderer und Wintersportler, wobei die Wanderrouten vor allem für Fortgeschrittene interessant sein könnte.

Die Jungfrau wird nicht nur in etlichen Gemälden bekannter Künstler dargeboten, sondern stellt auch einen wichtigen Ort im Drama »Wilhelm Tell» von Schiller dar. Wer von Ihnen sportlich aktiv werden möchte, ist an diesem Ort gut aufgehoben.

Absolut kein Reinfall: der Rheinfall zwischen Bodensee und Basel

Wenn Sie bereits Fotos aus der Luft vom Rheinfall gesehen haben, verstehen Sie, warum es sich dabei um eine einzigartige Erfahrung handelt. Gemeinsam mit Wasserfällen in Norwegen gilt der Rheinfall als einer der grössten Wasserfälle innerhalb Europas. Zu finden ist dieser in Neuhausen sowie sichtbar aus Basel. Die Stadt Basel ist sehr bekannt und grenzt an Frankreich, sodass Sie spontan auch eine Ländergrenze für einen Tag überqueren können. Neben einem Zoo und etlichen Museen bietet Basel auch Touren am Rheinfall an. Historisch und kulturell hat diese Stadt für jeden etwas zu bieten, sodass Sie mit der ganzen Familie Ihre Zeit dort verbringen können.

Luzern am Vierwaldstättersee

Zentral in der Schweiz gelegen, finden Sie den Vierwaldstättersee. Dieser dürfte der bekannteste See in der Schweiz sein und ist mehr als 200 Meter tief. Mit einer Uferlänge von 150 Kilometern gilt er zudem als relativ langer See. Genutzt wird der See unter anderem für die Schifffahrt, sodass Bootsfans hier auf ihre Kosten kommen. An einzelnen Stellen werden hier im Sommer auch sportliche Aktivitäten angeboten und es finden einige Events statt. Besonders der Tauchsport kann in so einem tiefen See gut ausgeübt werden.

Zusätzlich zum Schiffsverkehr wird auch ein kleiner Teil des Luftverkehrs mit einem Dampfer namens «Uri« an dieser Stelle geregelt. Auf der einen Seite können Sie somit die Natur und ihre Eigenheiten, auf der anderen Seite eine exklusive Erfahrung mit Schiffen und Flugzeugen erleben.

Abenteuerlust im Bernina Express

Der Bernina Express ist ein Schnellzug, der international genutzt werden kann. Er ist ein touristischer Höhepunkt der rhätischen Bahn und ist 2008 mit dem »UNESCO-Welterbe» ausgezeichnet worden. Die Besonderheit dieser Strecke liegt vor allem in ihrer Höhe: 2250 Meter über dem Meer können Sie atemberaubende Landschaften, Gebirge und Naturereignisse sehen. Sinnvoll ist diese Attraktion, wenn Sie für einen Tagesausflug in eine andere Stadt fahren möchten. Mit hohen Geschwindigkeiten sind Sie dabei schnell an Ort und Stelle und müssen keine lange Taxi- oder Busfahrt auf sich nehmen.

Mit wem können Sie einen Urlaub in der Schweiz verbringen?

Mit wem und mit wie vielen Personen Sie einen Urlaub in der Schweiz verbringen, ist Ihnen überlassen. Da Sie im Idealfall einen Privatflug nutzen, brauchen Sie sich nicht um die Organisation aller Teilnehmer kümmern. Beachten Sie jedoch, dass einige sportliche Aktivitäten erst mit Vollendung der Volljährigkeit durchgeführt werden können. Zudem ist es sinnvoll, wenn Sie sich einen Plan über die verschiedenen Orte und Attraktionen machen, die Sie besuchen wollen. Dann steht Ihnen einem entspannten und interessanten Urlaub nichts mehr im Weg.

Wann lohnt sich ein Urlaub in der Schweiz?

Wie es auch in jedem anderen Land ist, gibt es unterschiedliche Hochsaisons, in denen viele Touristen den Weg in die Schweiz finden. In der Schweiz sind vor allem ab Oktober bis März viele Wintersportler unterwegs. Wenn Sie sich sportlich betätigen möchten, so ist diese Zeit für Sie ideal. Kunst und Kultur können Sie jedoch das ganze Jahr über erfahren. Sie sind dementsprechend offen und können Ihren Urlaub sowie die Aktivitäten vor Ort an Ihre freie Zeit anpassen.

