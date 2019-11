Das Start-up finanzieren - so gelingt es

Beim Crowdlending wird das geliehene Geld inklusive vorher vereinbarter Zinsen zurückbezahlt.

Das Donation-basierte Crowdfunding ist eine Art von Spende.

Beim Reward-basierten Crowdfunding bekommen die Investoren hinterher das Produkt, dessen Produktion erst durch ihr Investment möglich wurde. Manchmal sind diese Rewards auch symbolischer Natur, etwa wie die Widmung in einem Buch. Oder eine Band lässt sich die Aufnahme der neuen Platte finanzieren und spielt dann für Menschen, die eine bestimmte Summe investiert haben, ein Wohnzimmerkonzert.

Beim Equity-basierte Crowdfunding erhalten die Investoren Anteile am Unternehmen. Dieses Konzept wird etwa in «Die Höhle der Löwen» verwirklicht.

Es ist auch in der Schweiz recht schwierig für ein Unternehmen in der Planung, einen Kredit von der Bank zu bekommen. Banken wollen Zahlen sehen, um die Tragfähigkeit eines Unternehmens einschätzen zu können - Start-ups haben jedoch höchstens fiktive Zahlen in ihrem Businessplan. Gibt es jedoch entsprechende Sicherheiten wie eine Immobilie, kann der Kredit dennoch bewilligt werden. Es kann gut möglich sein, dass angesichts der historisch niedrigen Zinsen ein Kredit die günstigste Variante der Finanzierung ist. Auch vorhandenes Geld wird besser angelegt als liegen gelassen. Die negativen Zinsen können sich auf das Ersparte sonst wie eine Steuer auswirken. Dennoch gilt: Wer mit leeren Händen zur Bank geht, wird meist ebenso heimkehren. Ideen sind in den Augen vieler Bankberater nichts Handfestes.Meist haben Gründer das benötigte Kapital für ihre Gründung nicht flüssig, doch es kann sehr hilfreich sein, seine restlichen Finanzen auf die Reihe zu bekommen und teure Kredite umzuschulden . Die Kreditkarte, der Dispositionskredit, Anschaffungen und Urlaube - meist haben die Kredite deutlich schlechtere Zinsvereinbarungen, als heute aufgrund der Zinspolitik der EZB möglich sind. Wer die alten Verpflichtungen zusammenfasst und mit einem einzigen, günstigen Kredit ablöst, kann seinen eigenen finanziellen Spielraum deutlich vergrössern. Ersparnisse von mehreren Hundert Franken sind so problemlos möglich, und diese können in die Gründung fliessen.Einen günstigen Kredit «auf Vertrauen» oder auch einen Zuschuss bekommt man am leichtesten von der Familie oder von Freunden. Da gibt es natürlich das kleine Problem, dass eine Unternehmung auch scheitern kann. Die Verwandtschaft kann einem nicht aufgekündigt werden, eine Freundschaft hingegen schon. Darum hält man das Thema Geld aus solchen Beziehungen besser heraus. Das gilt auch dann, wenn die Familie ohnehin knapp bei Kasse ist. Können sich die Eltern oder der wohlwollende Onkel die Finanzierung jedoch locker leisten und sind bereit, das Risiko zu tragen, handelt es sich um eine der besten Methoden, um eine Unternehmung zu starten. Zur Sicherheit aller Beteiligten können entsprechende Verträge aufgesetzt werden, in denen Konditionen und Rückzahlung geregelt sind.Als Gründer kann man sich jederzeit an die zuständigen Gewerbeämter und Arbeitsämter wenden. Das Gewerbeamt nimmt den Antrag auf eine staatliche Förderung entgegen, das Arbeitsamt vermittelt Darlehen. Die Beantragung selbst ist einfach, es gilt jedoch den Beweis zu erbringen, dass die Idee tragfähig ist. Das wird anhand eines ausführlich erstellten Firmenkonzepts nachgewiesen, das von einer Kommission geprüft wird. In sehr vielen Fällen werden die Darlehen in kurzer Zeit bewilligt.Die KfW Banken sind unter anderem auf die Finanzierung von Gründern spezialisiert. Sie vergeben Kredite, die passgenau auf die persönlichen Bedürfnisse abgestimmt sind. Teilweise werden diese Darlehen durch privaten Anlegern, teilweise durch staatliche Fördermittel getragen. Wer einen Antrag stellt, muss neben seinem Konzept auch einen professionellen Finanzplan für das erste Geschäftsjahr vorlegen. Teilweise werden die Gründer zu entsprechenden Seminaren geschickt, um ihre Chancen zu verbessern. Wird der Kredit bewilligt, fallen nur geringe Zinsen an. Auch die sonstigen Konditionen sind gut. Die Chancen erhöhen sich deutlich, wenn man sich bei der Ausarbeitung der Konzepte und Finanzpläne von einer spezialisierten Agentur unterstützen lässt.Wer mit einer besonders guten Idee überzeugen kann, der kann auch Förderer von sich begeistern. Diese finden sich etwa bei der genisuisse Aargau, die zusammen mit anderen Institutionen in Brugg in Aargau zu finden ist . Besonders gute Ideen werden mit einem Coaching und dem Zugang zu Kapitalgebern honoriert. Experten sorgen dafür, dass eine gute Idee auch richtig umgesetzt werden kann und so zum Erfolg geführt wird. Das Hightech Zentrum Aargau ist unter dem gleichen Dach zu finden. Es unterstützt Unternehmen beim Innovationsprozess. Zudem werden erfolgsversprechende Forschungs- und Entwicklungsprojekte mit Fördermitteln bis zu CHF 100'00 unterstützt.Crowdfunding ist ein nicht mehr ganz neues, aber immer noch überzeugendes Konzept der Finanzierung, das auf die Kraft der Masse setzt. Es gibt zahlreiche Crowdfunding-Plattformen in der Schweiz. Das Konzept: Gründer stellen ihr Konzept vor. Sie vernetzen sich, bloggen, machen auf sich aufmerksam und ziehen so die passenden Interessenten an. Diese Interessenten sind meist private Anleger, die nur eine kleine Summe investieren wollen. Sie unterstützen ein Projekt, weil sie daran glauben, weil sie die Idee unterstützenswert finden oder sicher sind, dass sie funktionieren kann.Es gibt verschiedene Wege, auf denen die Investoren ihr Geld zurückbekommen:Viele spannende Möglichkeiten, ein Start-up zu finanzieren. Am Ende kommt es ganz wesentlich auf zwei Dinge an: Sich nicht entmutigen zu lassen und immer wieder nach neuen Lösungen suchen.

(ps/pd)