Corporate Housekeeping für dein Unternehmen

publiziert: Mittwoch, 19. Jan 2022 / 08:00 Uhr / aktualisiert: Mittwoch, 19. Jan 2022 / 09:38 Uhr

Mindestens morgens und abends, manche auch am Mittag: Zähneputzen - wer tut es nicht? Aber was hat Zähneputzen mit Recht zu tun? Eigentlich gar nichts. Dennoch bietet sich dieser Vergleich bei gewissen Vorschriften des Gesellschaftsrechts an. Nämlich dann, wenn es darum geht, den Schutzmantel von Kapitalgesellschaften aufrecht zu erhalten. So wie wir alle beim täglichen Zähneputzen den Zahnschmelz in Ordnung halten.