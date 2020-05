CBD Produkte - Stark steigende Tendenz und Beliebtheitswerte

Ein etwas neueres Produkt ist das sogenannte CBD Kristall. CBD Kristalle sind allerdings nicht als eigenes Produkt erhältlich (und wenn dann nur selten), sondern viel eher als Begleitprodukt von anderen CBD Produkten. Insbesondere CBD Tropfen sind bekannt dafür, dass sie in ihrer Zusammensetzung aus CBD Kristallen bestehen. Sie werden in geringer Menge dem Produkt beigefügt. Die Verwertbarkeit des Produktes erhöht sich vor allem bei jenen Produkten, so die Kristalle breitbandmässig verwendet werden können. Es sind vor allem die Extrakte, die einen hohen Reinheitswert aufweisen, die bei Konsumenten beliebt sind und einen hohen Wirkungsgrad haben.

Allgemeines und Wissenswertes

Der Grund ist zwar tiefgründig, lässt sich aber sehr leicht erklären. Im Grunde genommen ist die Verarbeitung durch den menschlichen Organismus leichter, wenn der Extrakt in absoluter Reinheitsform vorliegt. Nur in absoluter Reinform kann der Körper die Wirkstoffe aufnehmen. Die Kristalle bilden somit auch ein Grundprodukt, aus dem man weitere Produkte wie eben das Öl produzieren kann. Die Grundsubstanz lässt sich auch mit Ethanol vermischen, sodass sich die Wirkung nochmals um eine weitere Stufe erhöhen lässt. Die Anwendung ist viel leichter als es sich vielleicht anhören mag. Auch hier liegt der Grund darin, weil man die Kristalle im Vergleich zu anderen CBD Substanzen sehr leicht auflösen kann. Die physischen Eigenschaften erlauben eine problemlose Verwendung. Grundsätzlich ist die Löslichkeit von CBD kein Problem und bereits bei der Herstellung merkt man seine unproblematische Leistungsfähigkeit, die sich in verschiedenen Substanzen sehr deutlich zeigt. Zum Beispiel lassen sich die Kristalle in Wasser oder Alkohol ohne Probleme auflösen. Um die Vorteile für die Gesundheit spürbar zu verstärken, reichen bereits wenige Gramm der Kristalle.

Zusammensetzung der Kristalle

Die Kristalle, die in vielen Produkten enthalten sind, bestehen nur zu einem kleinen Teil aus reinem CBD. Es ist jedoch nur ein minimaler Anteil, der wegfällt. Es handelt sich beim Restbestand um synthetische Produkte und in der Regel um völlig natürliche Zusatzstoffe. Sie entstehen auf natürliche Art und Weise durch die Extraktion beim Abbau der Blüten der Cannabis-Staude.

(ba/pd)