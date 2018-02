10 years SOM - Let's make it a festival

Die SOM, Fachmesse für eCommerce, Digital Marketing und Kundendialog, geht am 18. und 19. April in die zehnte Runde. Mit dem Claim «Conversion City» widmet sie sich in ihrem Jubiläumsjahr der entscheidenden Kennzahl im digitalen Geschäft und wartet mit Top-Anbietern, hochkarätigen Speakern und spannendem Content auf. Die Ausstellerliste reicht von innovativen Start-ups bis hin zu internationalen Branchengrössen. Zwei Tage lang vermitteln sie einen umfassenden Marktüberblick und präsentieren ihre Produkte und Dienstleistungen.

Umfangreiches Rahmenprogramm

Das prall gefüllte Rahmenprogramm gibt Einblicke in aktuelle Trends und Herausforderungen. Geballtes Insiderwissen trifft hier auf reges Networking. Unternehmen erfahren im persönlichen Kontakt, was sie heute und in Zukunft wissen müssen, um im Wettbewerb zu bestehen und wie sie in der Digitalisierung vorankommen. Zu den Highlights gehören nicht nur die zahlreichen Experten-Vorträge, sondern auch bewährte Formate wie der MeetingPoint, der CampusTalk und das Intensiv-Seminar, bei denen Know-how vermittelt und diskutiert wird. Darüber hinaus können die Fachbesucher beim Workshop von Oracle alles über Customer Experience Journey Mapping erfahren und im Growth Hacking Bootcamp lernen, welche Marketingstrategien zu mehr Usern, Kunden und Umsatz führen. Start-up-Firmen sollten sich den Pitch «MadTech» nicht entgehen lassen, den die SOM gemeinsam mit der HelloNina AG veranstaltet. Ausführlichere Informationen zum Programm gibt es auf der Webseite sowie in der druckfrischen Messezeitung.

Keynotes

Sie sind von der SOM nicht mehr wegzudenken: die hochkarätigen Keynote Speaker. Remo Girard, Team Leader Digital Business Projects bei der AMAG AG, ist in diesem Jahr einer von ihnen. Er spricht am 18. April über Marketing Automation, eines der Schwerpunktthemen auf der Messe. Anhand eines Best Practice Beispiels erklärt er, was genau dahinter steckt, welche Vorteile sich daraus ergeben und wie man ein solches Projekt im Unternehmen umsetzt. Am selben Tag steht auch Tarkan Özküp, Leiter Marketing bei der Credit Suisse (Schweiz) AG, auf der Bühne und erläutert, welche digitalen Marketingstrategien die Schweizer Grossbank verfolgt, um langfristige Kundenbindung zu erreichen. Am 19. April geht es mit der Keynote von Dr. Torsten Schwarz weiter, Inhaber des Beratungs-unternehmens absolit Dr. Schwarz Consulting. Es geht darin um Online Marketing Benchmarks der wichtigsten Schweizer Unternehmen. Der vierte Speaker im Bunde ist Cyrille Brisson, VP Marketing EMEA bei Eaton. Er beschreibt, wie seiner Firma der Aufbau einer hochleistungsfähigen Suchmaschine gelungen ist. Einige Keynote Speaker haben bereits vorab aus dem Nähkästchen geplaudert und im Interview verraten, was ihre Zuhörer auf der SOM 2018 erwartet.

(pd)