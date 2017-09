Arbeitskleidung in verschiedenen Berufsfeldern - ein Überblick

Die Berufsbekleidung schützt den Arbeiter gleichfalls und ist ein Kernpunkt der Arbeitssicherheit. Moderne Arbeitskleidung für ein breites Branchenspektrum wird deshalb heute auch von entsprechenden Fachunternehmern angeboten. Dieser Artikel zeigt einige Beispiele.

Schutz - Wer mit Farben arbeitet, verteilt sie selten ausschliesslich an den Wänden oder auf den zu streichenden Gegenständen. Es geht immer etwas daneben und genau hier setzt die Schutzkleidung an. Anstatt eigene Zivilkleidung zu tragen, kleiden sich Maler und Lackierer in speziellen Anzügen.

Reinigung - Das Material der Arbeitsbekleidung ist oft besser zu reinigen, als das üblicher Kleidungsstücke. Da die Kleidung weiss ist, lässt sie sich durchaus in der Kochwäsche waschen. Spezielle Beschichtungen helfen zusätzlich, denn die Farbe kann nicht in den Stoff eindringen.

Zugehörigkeit - Maler und Lackierer sind leicht an ihrer Bekleidung zu erkennen. Unternehmen können dies nutzen, denn mit einem Logo oder einer Beschriftung lässt sich direkt zeigen, zu welchem Betrieb der Angestellte gehört.

Sicherheit - Die Bekleidung unterliegt gleichzeitig den gängigen Arbeitsschutzgesetzen. So ist sie derartig geschnitten, dass ein Hängenbleiben verhindert wird. Mit Schutzmasken oder Kunststoffüberzügen lässt sich zudem verhindern, dass die Mitarbeiter mit der Farbe oder deren Dämpfen in Berührung kommen.

Überbekleidung - Schutzbekleidung in der Lebensmittelbranche dient natürlich auch dem Schutz der eigenen Bekleidung, doch verhindert sie ebenfalls, dass Schmutzpartikel in die Nahrung geraten. Gerade in der Fleischverarbeitung ist die Hygiene ungemein wichtig, sodass vermieden werden muss, dass sich Keime von der Kleidung aufs Fleisch übertragen.

Haarabdeckung - Nichts ist ekelhafter, als im Restaurant Haare im Essen vorzufinden. Eine Schutzhaube verhindert das bei längeren Haaren. Etliche Gastronomiebetriebe und verarbeitende Unternehmen erwarten von ihren Mitarbeitern, dass sie eine Schutzhaube tragen. Je nach Betrieb ist dies sogar eine bindende Vorschrift der Hygieneaufsicht.

Handschuhe - Handschuhe sind in vielen Bereichen ebenfalls Pflicht, um die Hygienebestimmungen einzuhalten.

Hitzebeständigkeit - Feuerwehrleute gehen dorthin, wo es heiss ist. Die Kleidung muss einen Schutz vor der Hitze bieten und darf sich keinesfalls bei höheren Temperaturen rasch verziehen oder gar zu brennen beginnen.

Feuerbeständigkeit - Ein gewisser Feuerschutz ist notwendig. Daher gibt es geltende Gesetze, die festlegen, welche Feuerbeständigkeit die Bekleidung aufweisen muss. Bis zu einer gewissen Temperatur darf die Kleidung keinesfalls brennen oder schmoren. Auch muss sie Funkenschlag standhalten, ohne dass sich Brandlöcher bilden.

Schutzhelme - auf Baustellen herrscht häufig Helmpflicht. Der Schutzhelm schützt die Mitarbeiter nicht unbedingt bei Stürzen, sondern dient dazu, den Kopf vor herunterfallenden Gegenständen zu schützen. Gerade im Hausbaubereich kann es schnell geschehen, dass Materialien vom Gerüst hinabfallen. Durch die Falltiefe können nun bereits kleine Gegenstände zu schweren Verletzungen führen.

Arbeitsschuhe - Tritt- und Rutschsicherheit ist auf jeder Baustelle wichtig. Arbeitsschuhe besitzen ein starkes Profil, welches Mitarbeiter vor dem Ausrutschen auf rutschigen Bohlen oder im Erdreich schützt. Gleichfalls sind Bereiche der Schuhe verstärkt, sodass die Füsse geschützt werden. Besonders wichtig ist in vielen Bereichen die Isolierung der Schuhe. Die Sohle ist so beschaffen, dass Strom nicht weitergeleitet wird. Gerade auf Baustellen geschieht es schnell, dass ein Kabel ungünstig auf dem feuchten Boden liegt und sich Strom über das Wasser ausbreiten könnte.

(lb/pd)