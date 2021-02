Alternative Wertanlagen für 2021

Doch es gibt auch alternative Wertanlagen, die der Corona-Krise trotzen und teils hohe Renditen versprechen. Mit dem nötigen Fachwissen für Sammlerstücke und Marktpreise tun sich einige interessante und lukrative Wertanlagen auf.Beim Thema alternative Wertanlagen denken viele Menschen direkt an Gold. Doch das Edelmetall ist an die aktuelle wirtschaftliche Situation gebunden und daher starken Schwankungen ausgesetzt. Ebenfalls als begrenzte Ressource - und dabei sogar tausend mal seltener als Gold - zählen Diamanten als wohl kleinste und wertvollste Geldanlage der Welt. Diamanten zeichnen sich durch eine hohe Wertbeständigkeit aus und besitzen aufgrund der steigenden Nachfrage ein grosses Wertsteigerungspotential. Dabei gibt es keine Spekulanten, die den Markt an Diamanten beeinflussen. Als Geldanlage eignen sich jedoch nur sehr hochwertige Diamanten ab einer bestimmten Grösse.Rolex, A. Lange & Söhne, Patek Philippe - Zeitmesser aus Deutschland und der Schweiz sind nicht nur ein begehrtes Statussymbol, sondern auch eine sehr beliebte Form der Wertanlage, die mittlerweile einen echten Hype ausgelöst hat. Im Gegensatz zu den Aktienmärkten wird auf dem Uhren-Markt jedoch weniger die Zukunft gehandelt, sondern vielmehr die Gegenwart. Es handelt sich stets um eine Momentaufnahme, bei der Glück eine ebenso grosse Rolle spielt wie der rationale Aspekt. Grundsätzlich eignen sich Uhren mit limitierten Stückzahlen und hochwertige Luxusprodukte, wie die Rolex-Uhren bei CHRONEXT . Diese fünf Punkte sprechen aktuell für ein Investment in eine Luxusuhr:- Hohe Wertsteigerungs-Wahrscheinlichkeit auf langfristige Sicht- Schnäppchenpreise im Luxussegment aufgrund der Corona-Krise- Sachwerte besser als Geldwerte in Krisenzeiten- Nachhaltige Wirtschaftsimpulse durch den Kauf- Luxusuhren für ein gutes Gefühl in KrisenzeitenSpirituosen sind nicht nur schmackhaft, sondern eignen sich auch hervorragend als sichere Geldanlage . Die Preise der Spirituosen sind dabei sehr wertstabil, da sie sich an der Qualität und weniger an der verfügbaren Menge orientieren. Zudem können die Spirituosen nicht exakt nachproduziert werden, sodass jeder Jahrgang anders ist. Besonders Wein und Whiskey haben sich bei Liebhabern und Sammlern als Favoriten hervorgetan. Dabei ist besonders auf das Alter bzw. den Jahrgang, die Reifezeit oder den Abfüller zu achten, um eine lohnenswerte Investition zu tätigen. Bei Whiskey hat sich in erster Linie Single Malt aus Schottland als rentable Geldanlage erwiesen. Gerade limitierte Auflagen mit höchstens 500 Flaschen versprechen gute Wertsteigerungen. Wie bei den anderen vorgestellten alternativen Wertanlagen ist ein Totalverlust bei Spirituosen ausgeschlossen, es sei denn, die Flasche fällt zu Boden und geht zu Bruch.Es gibt zahlreiche Investments, die eine hohe Rendite versprechen und als sichere Geldanlage angesehen werden können. Im Gegensatz zum Aktienmarkt sind diese alternativen Wertanlagen deutlich weniger volatil und auch in Krisenzeiten geeignet. Mit dem nötigen Fachwissen und ein wenig Glück sind sogar deutlich höhere Gewinne möglich. Und wenn die erhoffte Rendite ausbleibt, verspricht das Produkt noch immer einen beständigen materiellen Wert.

(ba/pd)