Als Unternehmer durchstarten

Denken Sie nicht ans Scheitern - Denken Sie wie ein Gewinner

Start-up Office - Ausgestaltung und Möglichkeiten

Wenn Sie diese Komponenten zusammenstellen, haben Sie bereits ein gutes Viertel davon geschafft, um ein erfolgreicher Unternehmer zu werden. Wie aber gehen Sie vor, wenn Sie sich selbständig machen möchten? Im Grunde genommen gibt es kein Geheimrezept, um ein erfolgreicher Unternehmer zu werden. Einige Regeln sollten Sie aber dennoch beachten. Zahlreiche erfolgreiche Menschen können Ihnen viele wertvolle Tipps geben, Wenn Sie zum Beispiel Steve Jobs zugehört haben, dann vertraut er auf seine inneren Fähigkeiten.Diese kommen dadurch zu Ausdruck, indem Sie vor dem Verlieren und Scheitern keine Angst mehr zu haben brauchen. Wenn Sie beständig an ihren Ideen bzw. dessen Umsetzung arbeiten, dann haben Sie bereits die hälfte des Rennens hinter sich gebracht. Vertrauen Sie auf ihre Fähigkeiten, ein erfolgreicher Unternehmer zu sein. Bleiben Sie aber auch beständig in der Umsetzung von realen Ideen. Träumen ist schön, es muss aber immer in einer realen Umsetzungsphase sein. Nur in diesem Fall können Sie auch nach entsprechender Einarbeitungszeit die Möglichkeiten erfassen. Damit haben Sie bereits einen grossen Teil der Erfolgsgeschichte in die Tat umgesetzt. Wenn Sie an den Visionen zweifeln, dann werden Sie mit Sicherheit nicht erfolgreich sein können. Was aber neben den Visionen ebenso von grosser Bedeutung ist, das sind die Details. Damit ist die Phase der Planung gemeint. Es sind auch strategische Ansätze, die wichtig sind, um erfolgreich zu sein.Solche Entscheidungen können sich banal anhören, sind aber mitunter sehr wichtig. Denken Sie beispielsweise an die Frage, ob sie ihr Start-up von der sprichwörtlichen Garage (also in der Tat Ihr Wohnzimmer) oder in einem Büro beginnen werden. Wenn Sie in ihrem Wohnzimmer beginnen, brauchen Sie nicht viel zu verändern. Wenn Sie in ein Büro übersiedeln, werden Sie Büromöbel kaufen müssen oder natürlich ein geeignetes Objekt anmieten müssen. Dazu braucht es exakte Planungsschritte bei der Umsetzung.

(fest/pd)