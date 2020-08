Aktien kaufen: Ist jetzt ein guter Zeitpunkt?

Vor allem mit Blick auf die letzten Wochen wie Monate hätte es ein paar hervorragende Zeitpunkte gegeben, um sein Erspartes investieren zu können. Leider gibt es eine Börsenweisheit, die auf (fast alle) Lebensbereiche angewandt werden kann: Im Nachhinein ist man immer um eine Spur klüger - denn wer weiss, wie sich die Aktienkurse in sechs bis zwölf Monate entwickeln, der kann entsprechend investieren und sich sodann über einen enorm attraktiv Gewinn freuen. Aber ganz egal, wie sehr man sich mit Aktien und Prognosen befasst, es gibt einfach keine Garantie, dass sich die Märkte wie gewünscht entwickeln.Das ist auch der Grund, warum man die Gefahren nicht unterschätzen sollte. Doch mit ein paar Tipps und Tricks ist es zumindest möglich, die Risiken zu reduzieren . Vor allem dann, wenn man langfristig investiert, kann man beruhigt sein Geld in Aktien stecken - denn der Börsenkenner weiss, dass nach jedem Tief ein Hoch folgt. Auch das konnte in den letzten Wochen wie Monaten beobachtet werden - Stichwort: Coronakrise.Die Bewertungen vieler Börsen wirken nicht gerade einladend. Trotz kleinerer Korrekturen notiert der DAX bei 12.600 Punkten, der NASDAQ liegt bei über 11.100 Zählern und der Dow Jones befindet sich bei 26.800 Punkten. Das heisst, es mag durchaus teuer sein, heute in Aktiengesellschaften zu investieren. Doch das bedeutet nicht, dass es in absehbarer Zeit wieder günstiger werden wird - denn vor allem die Schwergewichte aus dem Technologiesektor haben stets bewiesen, dass es immer weiter nach oben gehen kann (und wird). Blickt man vielleicht in zehn Jahren auf Mitte 2020 zurück, so wird man eventuell sagen können, damals gab es wirklich noch sehr günstige Aktienpreise - damals hätte man einsteigen müssen.Natürlich wird man immer Gründe finden, die gegen ein Aktieninvestment sprechen. Doch man darf nicht vergessen, dass es auch immer Gründe gibt, die für ein Investment in Aktien sprechen . Denn die Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank, kurz: EZB, wird in absehbarer Zukunft kein Ende finden (können); wer sein Geld gewinnbringend veranlagen will, der muss sich für den Aktienmarkt entscheiden. Oder besser gesagt: sollte. Denn natürlich gibt es neben den Aktien noch weitere Möglichkeiten, um sodann sein Geld gewinnbringend veranlagen zu können.Man kann etwa in Bitcoin investieren . Wobei auch hier die berechtigte Frage gestellt werden sollte, ob es jetzt ein guter Zeitpunkt ist. Lag der Bitcoin Anfang des Jahres 2017 noch bei rund 1.000 US Dollar, so folgte bis Ende desselben Jahres ein Höhenflug bis über 19.000 US Dollar - danach stürzte der Preis in Richtung 10.000 US Dollar ab. Anfang 2019 konnte man einen Bitcoin für rund 3.000 US Dollar kaufen. Ein neuerlicher Höhenflug liess den Preis bis Ende Juni 2020 auf fast 14.000 US Dollar steigen - das Coronavirus hat den Bitcoin Anfang März auf rund 5.000 US Dollar abstürzen lassen.Zum aktuellen Zeitpunkt (Stand: Anfang August 2020) liegt der Preis bei 11.200 US Dollar - es ist also genügend Luft nach oben. Und wer sich mit den neuesten Prognosen befasst, der wird relativ schnell bemerken, dass die Zukunft des Bitcoin (und vieler anderer Kryptowährungen) ausgesprochen vielversprechend verlaufen könnte.Wer in Aktien investiert, der braucht a) etwas Geduld und b) viel Zeit. Vor allem mit einem langfristigen Anlagehorizont gibt es keinen «falschen» oder «schlechten» Einstiegszeitpunkt - wer mit einem Sparplan mehr als 15 Jahre investieren will, der kann also jederzeit damit beginnen.Viel wichtiger ist, dass man auf die Diversifikation achtet. Das heisst, in verschiedene Aktiengesellschaften investieren, die sich in unterschiedlichen Branchen wie Ländern befinden.

(ba/pd)