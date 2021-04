5 Tipps für eine erfolgreiche Nutzung von Microsoft Teams

Nutzung nicht nur auf Desktop-PCs, sondern auch auf sämtlichen mobilen Endgeräten wie Tablet, Smartphone und Co.

Anpassbare Leistungsstufen innerhalb der angebotenen Microsoft 365- und Office 365-Abonnements

Absolute Sicherheit: Sämtliche Inhalte aller Teammitglieder sind verschlüsselt und sämtliche Compliance Richtlinien transparent darstellbar

Setzen Sie bei Ihren Beiträgen das @mention-Zeichen! Nach Studienergebnissen erzeugen Sie mit der Einbeziehung der Benutzernamen von Personen, Unternehmen oder Marken eine 55 Prozent höhere Aufmerksamkeit auf sozialen Medien. Und Ihr Ansprechpartner kann ohne Zeitverzögerung in die Konversation einsteigen.

Wir bleiben bei @mentions: Filtern Sie Ihre Aktivitäten mit dem Benachrichtigungszeichen, werden Sie automatisch über aktuelle Meldungen und Gespräche auf dem Laufenden gehalten. Daneben können Sie individuelle To-do-Listen von anderen Beiträgen separieren und Ihren Fokus zu einhundert Prozent auf die jeweils aktuelle Kommunikation legen. Markieren Sie gewünschte Inhalte mit einem Lesezeichen, finden Sie wichtige Informationen auch nach Stunden auf Anhieb wieder.

Aller guten Dinge sind drei: Mit @mention in der Suchleiste ist es Ihnen möglich, parallel zu Ihrer Arbeit schnell eine Nachricht zu versenden, ohne den Blick auf das Wesentliche zu verlieren: Dank der speziellen Microsoft Teams-Funktion müssen Sie für schnelle anderweitige Kommunikationen Ihr aktuelles Fenster nicht mehr schliessen.

Einfach mal darüber reden . Sparen Sie Zeit und nutzen Sie die Möglichkeit eines Videochats oder -anrufs, statt eine aufwendige E-Mail zu verfassen. Besprechen Sie ohne Zeitverlust ein aufkommendes Problem zu Ihrem Projekt und erfragen Sie umgehend benötigte Informationen, während Sie weiterhin am Bildschirm daran arbeiten.

Schliesslich vermeiden Sie durch eine Rich-Text-Bearbeitung die ungewollte Absendung einer E-Mail. Darüber hinaus können Sie jederzeit sämtliche weiteren praktischen Optionen der populären Funktion nutzen: Fügen Sie Titel hinzu, heben Sie Nachrichten hervor oder setzen Sie Aufzählungspunkte.



Er gehört der Vergangenheit an: der klassische Arbeitsalltag von acht Stunden am Tag, fünf Tagen in der Woche, gemeinsam mit den Kollegen im Grossraumbüro. Wir arbeiten immer häufiger von zu Hause aus, im Flugzeug oder beim Lunch - doch dabei sind wir nicht allein! Durch das Microsoft Teams Tool wird Ihnen die heutzutage so schnelle, globale Kommunikation immens erleichtert - kaum etwas, das Ihnen die virtuelle Plattform an Erleichterungen für ein gemeinsames Arbeiten nicht bietet.Damit Sie auch bei der Implementierung und Einarbeitung keine unnötige Zeit investieren müssen, stehen Ihnen die Microsoft Teams Experten in der Schweiz von der innobit AG als kompetenter Ansprechpartner und professionelle Unterstützung für den auch kurzfristigen Einsatz des mobilen Workplaces gerne zur Verfügung. So optimieren Sie Ihr digitales Arbeiten in der Schweiz!Mit dem Microsoft Teams Tool für Remote Office können Sie jederzeit auch von unterwegs Ihre Kollegen und Businesspartner erreichen. Dabei lässt sich das innovative Programm auch als internes Kommunikationsmittel innerhalb Ihrer Büroräume einsetzen. Haben Sie Microsoft 365 bereits installiert, sind sämtliche Funktionen sogar kostenlos - und das sind eine Menge!Neben umfangreichen Chatmöglichkeiten und weltweiten Videokonferenzen können Sie in Echtzeit gemeinsam an Dokumenten arbeiten, auf Skype for Business, Outlook oder SharePoint zurückgreifen und Social-Media-Kanäle hinzufügen. Was Ihnen Microsoft Teams darüber hinaus bietet, ersehen Sie im Überblick:Weitere Vorteile des Kommunikationsprogrammes von Microsoft:Bei allen Vorteilen, die das Programm bereits in der Basisversion mit sich bringt, können Sie noch mehr aus dem beliebten Werkzeug herausholen. Wir geben Ihnen im Folgenden fünf hilfreiche Hinweise mit an die Hand, durch die Sie Ihre Kommunikationsmöglichkeiten bestmöglich ausschöpfen können:Gehen Sie einen Schritt weiter und kommunizieren Sie mit Microsoft Teams in Zukunft noch effizienter! Präsentieren Sie Ihren Kollegen neueste E-Books, veröffentlichen Sie Webinare, lassen Sie sie wissen, welche Angelegenheiten besonders wichtig sind und vorrangig bearbeitet werden sollten. Der Name des Programmes spricht für sich: Wachsen Sie als Team noch näher zusammen und profitieren Sie als Unternehmen von dem innovativen Tool!

