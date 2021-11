4 Tipps zum Erhöhen der Sicherheit in einer Produktionsstätte

Geschwindigkeit der Maschinen und Gerät messen

Optische Inspektion der Produktionsstätte

Auf ausreichende Sicherheitskleidung achten

Arbeitsbereiche und Notausgänge frei und sauber halten

Allerdings ist es von Vorteil, noch auf einige weitere Sicherheitsvorkehrungen zu setzen, um die Sicherheit in der Produktionsstätte zusätzlich zu erhöhen:Einer der wichtigsten Tipps zum Erhöhen der Sicherheit in einer Produktionsstätte besteht darin, regelmässig die Geschwindigkeit der einzelnen Maschinen und Gerät zu überprüfen, welche sich in der Produktionsstätte befinden. Durch die Prüfung der Geschwindigkeit kann schnell festgestellt werden, ob die Geräte noch einen normalen Betrieb ermöglichen. Ausserdem können gewisse Probleme an den Maschinen und Geräten schnell festgestellt werden:Fällt die Geschwindigkeit deutlich niedriger oder deutlich höher aus, so muss eine Inspektion durchgeführt werden. Möglicherweise hat dies auch eine Reparatur zur Folge. Diese ist zwar kostspielig, allerdings können dadurch langfristig Unfälle oder Defekte sowie deutlich höhere Folgekosten verhindert werden.Besonders einfach kann die Geschwindigkeit der einzelnen Geräte und Maschinen durch ein professionelles Geschwindigkeitsmessgerät oder einen Tachometer wie zum Beispiel von dem Hersteller RS überprüft werden. Natürlich sollte bei der Prüfung der Geschwindigkeit immer auf die ausreichenden Sicherheitsvorkehrungen geachtet werden:Auf besonders einfache Art und Weise lässt sich die Sicherheit in jeder Produktionsstätte durch eine optische Inspektion aller Bereiche erhöhen. Eine solche optische Inspektion wird ohnehin durch den Gesetzgeber vorgeschrieben. Je häufiger diese jedoch durchgeführt wird, desto höher fällt letztendlich auch die Sicherheit in der jeweiligen Produktionsstätte aus.Bei Sicherheitsmängeln sollte das zuständige Sicherheitspersonal ausserdem sofort informiert werden. Gleiches gilt für den jeweiligen Vorgesetzten, welcher für den jeweiligen Arbeitsbereich in einer Produktionsstätte verantwortlich ist. So können die Sicherheitsmängel schnell behoben werden.Besonders wichtig ist natürlich auch, auf die ausreichende Sicherheitskleidung für alle Mitarbeiter zu achten. Sicherheitskleidung wird von dem Gesetzgeber grundsätzlich vorgeschrieben. Häufig lässt sich aber feststellen, dass diese vollständig - oder zumindest teilweise weggelassen wird.Jeder Mitarbeiter handhabt das Tragen der Sicherheitskleidung dabei unterschiedlich. Es sollte aber durch den Vorgesetzten sichergestellt werden, dass jeder Mitarbeiter die vollständige Sicherheitskleidung inklusive Handschuhe, Schutzbrille, Helm sowie möglicher weiterer Komponenten trägt.Zu guter Letzt kann die Sicherheit in einer Produktionsstätte durch das Freihalten und das sauber halten alle Arbeitsbereiche und Notausgänge stark erhöht werden. Gerade das Freihalten der Notausgänge ist dabei essenziell.

(fest/pd)